У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук

Народний депутат України Дмитро Тимчук (фракція «Народного фронту») загинув у Києві 19 червня. Про це повідомляє інформагенція «Інтерфакс-Україна», інформацію підтвердив і колега загиблого, депутат Верховної Ради Антон Геращенко.

«Годину тому у себе вдома при чищенні нагородного пістолета завдав собі смертельного поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Вічна пам’ять щирій і світлій людині. Нам всім тебе буде дуже бракувати», – написав Геращенко в мережі Twitter.

Таку ж версію подій подає із посиланням на власні джерела й інформагенція «Інтерфакс-Україна».

Дмитрові Тимчуку було 46 років, він народився в російському місті Чита. Із початку російської агресії проти України підполковник запасу Тимчук став координатором групи «Інформаційний спротив», відомим українським блогером. Детально висвітлював перебіг Кримської кризи, інтервенцію Російської Федерації в Україну, а також сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України восьмого скликання.