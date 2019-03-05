В отруєнні Скрипалів є четвертий підозрюваний – розслідувач

Журналіст-розслідувач і головний редактор The Insider Роман Доброхотов заявляє, що в справі про отруєння у британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії існує четвертий підозрюваний. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Настоящее время» (проект Радіо Свобода і «Голосу Америки»).

За словами Доброхотова, він і інші розслідувачі займаються ідентифікацією четвертого підозрюваного в отруєнні колишнього російського розвідника і його дочки. Особу підозрюваного журналіст не розкрив, але заявив, що він теж був співробітником Головного розвідувального управління Росії.

«Ми припускаємо, що є четверта людина, – про це писали і британські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Більш того, у нас вже є підозрюваний на четверту кандидатуру. Ми можемо сказати, що це теж співробітник ГРУ, і він вельми активно переміщався Європою», – сказав Доброхотов.

Про те, коли буде опубліковане розслідування з приводу четвертого підозрюваного, журналіст також не сказав.

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Скрипалів отруїли, як згодом виявилося нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії, рік тому в британському Солсбері.

Британська влада звинувачує в замаху Головне управління Генштабу Збройних сил Росії (відоме також як ГРУ) і вважає, що наказ був відданий політичним керівництвом Росії. Росія це заперечує.