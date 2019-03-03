Син загиблої від отруєння «Новачком» закликав Путіна видати підозрюваних – ЗМІ

Син британки Дон Стерджесс, яка минулого року загинула в Еймсбері від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», написав президентові Росії Володимирові Путіну листа із закликом дозволити британським слідчим допитати підозрюваних в отруєнні російських громадян. Цитати з листа 20-річного Евана Хоупа наводить британське видання The Daily Mirror.

«Британська поліція вважає, що принаймні двоє російських громадян відповідальні за загибель моєї матері, але вони, виявляється, перебувають під захистом вашої держави. Я закликаю вас як людину: дозвольте нашим поліцейським допитати цих людей у зв’язку з убивством моєї матері. Вона, врешті-решт, заслуговує на правосуддя», – йдеться в листі, який цитує таблоїд.

В інтерв’ю Daily Mirror син Стерджесс також звинуватив британський уряд у тому, що він не запропонував його сім’ї ніякої допомоги.

44-річна Дон Стерджесс померла в липні 2018 року, через кілька днів після контакту з «Новачком».

Британська поліція вважає, що йдеться про залишки тієї ж речовини, якою в березні в сусідньому Солсбері були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія (вони вижили після довгого лікування).

В отруєнні звинувачують ймовірних агентів російської військової розвідки – Анатолія Чепігу (він же «Руслан Боширов») і Олександра Мішкіна (він же «Олександр Петров»).

За словами сина Стерджесс, Путін – «єдина людина, яка може забезпечити торжество справедливості», якщо продемонструє «трохи людяності».

При цьому сам Путін восени минулого року стверджував, що «Боширов» і «Петров» – цивільні особи, які не мають відношення до отруєння Скрипалів. Того ж дня обидва підозрюваних дали інтерв’ю російському державному іномовцю RT, в якому заявили, що є підприємцями і приїжджали в Солсбері як туристи. Відтоді вони жодного разу не виходили на зв’язок.

4 березня виповнюється рік з дня отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.