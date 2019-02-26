Британський посол у Москві підтвердив, що Скрипалі живі

Посол Великої Британії в Росії Лорі Брістоу в інтерв’ю російському «Інтерфаксу» заявив, що Сергій і Юлія Скрипалі, якій майже рік тому постраждали від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», живі.

Дипломат також підтвердив, що запит російського посольства з проханням зустрітися зі Скрипалями їм передали. Британський посол таким чином прокоментував заяву посольства Росії в Лондоні, що воно «не може констатувати», живі Скрипалі чи ні.

Лорі Бістоу зазначив, що британська сторона надасть Сергієві і Юлії Скрипалям, якщо у них буде бажання, можливість зустрітися з представниками російської дипмісії.

Якщо ж такого бажання не буде, то, за словами дипломата, влада Великої Британії не має права нав’язувати їм зустріч з російськими чиновниками.

Брістоу підтвердив, що Скрипалі перебувають у безпечному місці. «Їх намагалися вбити, використовуючи нервово-паралітичну речовина. Наш обов’язок – захистити їх», – заявив посол.

Він також повторив, що Велика Британія не зацікавлена в спільному розслідуванні з російською стороною.

«Ми впевнені, що знаємо, хто ці люди. Ми також впевнені, що російський уряд знає, хто ці люди. Якщо російський уряд хоче надати нам інформацію про свою залученості або залученості своїх співробітників, ми будемо це вітати, але ми не збираємося проводити спільне розслідування», – сказав британський посол.

Британська влада офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Батько і дочка вижили після замаху, але громадянка Британії Дон Стерджесс, яка також контактувала з речовиною, померла.

Названі імена кількох підозрюваних – це ймовірні агенти російської військової розвідки.