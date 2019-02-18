Посольство Росії у Британії назвало провокацією появу російського прапора на соборі в Солсбері

У посольстві Росії в Лондоні вважають провокацією появу на соборі в англійському Солсбері російського прапора. Про це у неділю, 17 лютого, заявив представник дипустанови.

«Ніякої офіційної інформації з цього приводу у нас немає. Якщо встановлення російського прапора на соборі відповідає дійсності, то виглядає це, на наш погляд, як добротна провокація», – зазначив дипломат.

Він стверджує, що за майже рік, що минув після отруєння в Солсбері колишнього російського шпигуна та британського агента Сергія Скрипаля і його дочки, Лондон так «і не надав ніяких доказів причетності Росії до інциденту». За його словами, британська сторона засекретила розслідування і проігнорувала всі запити російського диппредставництва.

«У зв’язку з цим ми вважаємо, що поява російського прапора на соборі є черговою незграбною спробою ще раз асоціювати Росію з сумними подіями, що відбулися в Солсбері в березні минулого року», – заявив представник посольства.

На будівельному риштованні, встановленому біля собору в британському Солсбері, де в березні минулого року були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, в ніч на 17 лютого невідомі вивісили великий російський прапор. Хто саме вивісив прапор – неясно. У поліції заявили, що вивчають записи з камер спостереження.

Британська влада офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Батько і дочка вижили після замаху, але громадянка Британії Дон Стерджесс, яка також контактувала з речовиною, померла.

Названі імена кількох підозрюваних – це ймовірні агенти російської військової розвідки. Двоє з них, що в’їжджали до Британії за паспортами на ім’я Руслана Боширова й Олександра Петрова, в інтерв’ю російському державному іномовнику RT стверджували, що приїжджали в Солсбері як туристи, щоб «подивитися на знаменитий шпиль» місцевого «Солсберецького собору».