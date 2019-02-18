Видання The Sunday Times повідомило про погіршення здоров’я Скрипаля

Здоров’я колишнього полковника ГРУ і британського агента Сергія Скрипаля погіршився, лікарі спостерігають за ним і надають необхідну допомогу. Про це 17 лютого повідомило британське видання The Sunday Times, посилаючись на джерела в британських спецслужбах.

Як зазначають джерела, лікарі побоюються, що він так і не зможе повністю відновитися після атаки нервово-паралітичного агента «Новачок» на його організм.

Фахівці з токсикології повідомили нещодавно, що наразі не існує способу прогнозувати довгостроковий вплив «Новачка», однак дослідження інших нервово-паралітичних агентів схожої дії виявили проблеми, пов’язані з втратою пам’яті та функціональністю м’язів, пише видання.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в березні 2018 року в Солсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок». Вони вижили після замаху. Відтоді Сергій Скрипаль не з’являвся на публіці, а Юлія лише записала відеозвернення. Місце їхнього перебування не відоме.

Британська влада звинувачує в замаху Головне управління Генштабу Збройних сил Росії (відоме також як ГРУ) і вважають, що наказ був відданий політичним керівництвом Росії. Росія це заперечує.