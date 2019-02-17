На соборі в Солсбері невідомі вивісили російський прапор

На будівельному риштованні, встановленому біля собору в британському Солсбері, де в березні минулого року були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, в ніч на 17 лютого невідомі вивісили великий російський прапор.

Фотографії з прапором на тлі собору – головної туристичної пам’ятки Солсбері – були опубліковані в соціальних мережах, викликавши гнівну реакцію.

Місцевий житель Лі Мартін, один з тих, хто опублікував фото з прапором, написав у Twitter: «Як тільки сміє якийсь ідіот так принижувати наше місто після всього того, що йому довелося пережити».

Джон Ґленн, член парламенту від Солсбері заявив: «На щастя, зараз його вже зняли. Яка дурна витівка – насміхатися над серйозними подіями, через які, на жаль, довелося пройти Солсбері минулого року».

Хто саме вивісив прапор – неясно. У поліції заявили, що вивчають записи з камер спостереження.

Британська влада офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Батько і дочка вижили після замаху, але громадянка Британії Дон Стерджесс, яка також контактувала з речовиною, померла.

Названі імена кількох підозрюваних – це ймовірні агенти російської військової розвідки. Двоє з них, що в’їжджали до Британії за паспортами на ім’я Руслана Боширова й Олександра Петрова, в інтерв’ю російському державному іномовнику RT стверджували, що приїжджали в Солсбері як туристи, щоб «подивитися на знаменитий шпиль» місцевого «Солсберецького собору».