Росіянина «Федотова» зі справи Скрипалів зафіксували відеокамери в Болгарії – ЗМІ

Росіянин, якого називають третім підозрюваним у замаху на Сергія і Юлію Скрипалів у британському Солсбері, в квітні 2015 року потрапив на камери відеоспостереження біля готелю в Софії, де розташовувався офіс болгарського бізнесмена Еміліана Ґебрева, також потерпілого від отруєння.

За даними болгарського видання «24 години», яке посилається на джерела в слідчій групі, росіянин, який використовував документи на ім’я Сергія Федотова, жив у цьому готелі в номері 305. На камери відеоспостереження біля готелю також потрапив його автомобіль, який він брав у Болгарії в оренду.

Еміліан Ґебрев, який займається торгівлею зброєю, був госпіталізований з важким отруєнням 28 квітня 2015 року. Того ж дня Федотов виїхав із Болгарії і вилетів до Москви через Стамбул.

Після повідомлення британської преси, що Федотова підозрюють у причетності до отруєння в Солсбері, влада Болгарії вирішила відновити розслідування отруєння Ґебрева. Він, як і Скрипалі, вижив після замаху.

Дослідницька група Bellingcat і видання The Insider писали, що справжнє ім’я Федотова – Денис Сергєєв, він високопоставлений офіцер російської військової розвідки, імовірно, в званні не нижче від підполковника. Він був у Лондоні в момент отруєння Скрипалів. Яку саме роль він відігравав в операції, неясно. За даними ЗМІ, слідство вважає, що вона була меншою, ніж в інших агентів ГРУ ГШ ЗС Росії «Руслана Боширова» (Анатолія Чепіги) і «Олександра Петрова» (Олександра Мішкіна).