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21 Лютий 2019, Київ 22:50
Новини | Міжнародні

Розслідувачі оприлюднили деталі біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів

Про те, що в справі замаху на Сергія Скрипаля і його дочку в британському Солсбері є третій підозрюваний під агентурним ім’ям Сергій Федотов, стало відомо на початку лютого

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Російське видання The Insider і розслідувальна група Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

Як з’ясували журналісти, Сергеєв виріс у казахстанському Ушаралі. У 1990-му році він закінчив Єкатеринбурзьке суворовське військове училище, після чого продовжив військову кар’єру у ВДВ. У 1999 році Сергеєв брав участь у бою в Дагестані, був поранений і представлений до державної нагороди.

На початку 2000-х Сергеєв, за даними розслідувачів, переїхав до Москви, де вступив до Військової академії, яка готує співробітників військової розвідки.

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За даними The Insider, крім отруєння Скрипалів і болгарського підприємця Еміліана Ґебрева, Сергеєв міг брати участь ще в декількох операціях Росії за кордоном. Зокрема, він був у Каталонії безпосередньо перед референдумом про відокремлення від Іспанії і в Британії перед референдумом про Brexit.

Підтвердити його прямий зв’язок з цими подіями журналістам не вдалося. Однак вони з’ясували, що Сергеєв був знайомий зі співробітником військової розвідки, який, імовірно, брав участь у підготовці перевороту в Чорногорії.

Ще один знайомий Сергеєва – теж співробітник військової розвідки Росії – регулярно літав у Краснодар одними рейсами з найманцями з ПВК «Вагнера». У Краснодарі, як зазначає The Insider, імовірно, розташована база ПВК.

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Журналісти також дізналися про поїздки самого Сергеєва в Таджикистан у 2013 році, в Чехію в 2014 році і в Туреччину в 2015 році. Експерт, з яким поспілкувалися Bellingcat і The Insider, припустив, що ці поїздки можуть бути пов’язані з угодами про продаж зброї до Сирії. Підтвердження цієї версії немає. Видання The Insider пообіцяло опублікувати подробиці в наступних частинах спільного розслідування з Bellingcat.

Про те, що в справі замаху на Сергія Скрипаля і його дочку в британському Солсбері є третій підозрюваний під агентурним ім’ям Сергій Федотов, стало відомо на початку лютого. До цього ЗМІ писали тільки про Олександра Мішкіна й Анатолія Чепігу.

За версією британського слідства, саме ці двоє за завданням Москви застосували у Британії розроблену в Росії бойову отруту «Новачок». Москва звинувачення відкидає.

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