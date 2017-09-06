Суд у справі про спробу перевороту в Чорногорії: організаторами назвали двох росіян

Двох російських представників спецслужб назвали головними організаторами планування перевороту в Чорногорії на суді над 14 підозрюваними у справі, що відкрився 6 вересня в Подгориці.

Підсудним інкримінують «створення кримінальної організації» з метою підірвати конституційний лад Чорногорії і перешкодити вступу країни в НАТО.

За даними прокуратури, двоє згаданих росіян є оперативними працівниками військової розвідки Кремля. Їх також звинувачують у тероризмі.

Чоловіків, яких ідентифікують як Едуарда Шишмакова і Володимира Попова, звинувачують в організації і координації спроби заколоту із сусідньої Сербії. Громадяни Росії перебувають в розшуку, їх судять заочно.

Судовий розгляд справи почався 19 липня у Подгориці, але його майже відразу зупинили через те, що захист зажадав усунути прокурорів у цій справі.

Суд у Чорногорії 8 червня підтвердив обвинувачення проти 14 підозрюваних у підготовці державного перевороту. Серед обвинувачених, крім двох росіян, яких судять заочно, є також двоє проросійських опозиційних лідерів Чорногорії – Андрія Мандич і Милан Кнежевич, дев’ять сербів і ще один громадянин Чорногорії.

Андрію Мандича і Милана Кнежевича підозрюють в організації злочинної групи, яка, за даними прокуратури Чорногорії, планувала влаштувати заворушення, захопити держустанови і вбити тодішнього прем’єра Мила Джукановича після закінчення голосування на виборах 16 жовтня 2016 року.

Мандич і Кнежевич називають звинувачення проти них «фікцією».

Росія заперечує свою причетність як держави до цієї спроби перевороту, але активно підтримує місцеві групи, які виступали проти вступу Чорногорії у НАТО.

Чорногорія стала 29-м членом НАТО на церемонії у Вашингтоні 5 червня.