Британія: на соборі в Солсбері повісили прапор Росії

На соборі в англійському місті Солсбері, в якому, за даними Лондона, працівники російських спецслужб отруїли колишнього подвійного агента з Росії з дочкою, на якийсь час з’явився прапор Росії.

За даними місцевої преси, прапор розміром 10 на 7 метрів з’явився на риштуванні на одній із частин собору пізно ввечері 16 лютого, вранці 17-го його зняли працівники собору.

Член британського парламенту від Солсбері Джон Ґлен назвав у твітері «дурною витівкою» цю подію, що сталася за два тижні до перших роковин отруєння Сергія і Юлії Скрипалів російською бойовою нервово-паралітичною речовиною.

Настоятель собору отець Ніколас Пападопулос так само заявив: «Зробити це було величезною дурницею, яка легковажить величезними особистими трагедіями, що сталися».

Як повідомляє медіакомпанія «Бі-бі-сі», поліція вивчає записи камер спостереження навколо собору.

Цей собор став широко відомим через те, що підозрювані в отруєнні працівники російських спецслужб після повернення до Росії в інтерв’ю російському телебаченню прикидалися туристами і заявляли, що їхали до Солсбері подивитися на храм, хоча не змогли впоратися з вимовою його назви.

Колишній працівник російських спецслужб Сергій Скрипаль і його дочка Юлія втратили свідомість на лавичці в парку в Солсбері 4 березня 2018 року. Після багатотижневого перебування у критичному стані і тривалого лікування вони видужали. Як з’ясувалося, їх отруїли російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок». Британські правоохоронці висунули обвинувачення в отруєнні двом працівникам російської військової розвідки, які намастили речовину на ручку дверей дому Скрипалів.

У липні 2018 року від отруєння тією ж речовиною померла британська громадянка Дон Стерджесс; потерпів, але вижив її приятель, який і подарував жінці знайдену ним пляшечку від фірмових парфумів – у якій були невикористані рештки смертельної отрути, залишені росіянами.

Такі дії Москви призвели до запровадження низки санкцій проти неї і дипломатичних демаршів із боку Заходу. Росія заперечує свою причетність до отруєння.