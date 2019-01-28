Грицак: документи найманців «ПВК Вагнера» підтверджують – це загін Збройних сил РФ

Голова СБУ Василь Грицак заявив про виявлення зв’язку між найманцями «ПВК Вагнера» та Збройними силами Росії, повідомляється на сайті відомства.

Грицак оприлюднив список із 149 осіб, що, за його словами, брали безпосередню участь у придушенні демократичних протестів у Судані на початку 2019 року.

«Аналіз паспортних даних понад тисячі співробітників «ПВК Вагнера» свідчить, що переважна більшість документів російських найманців оформлювалася централізовано у Москві підрозділом Федеральної міграційної служби РФ, який також видавав документи прикриття й для офіцерів ГУ ГШ ЗС РФ «Петрова» та «Боширова» – виконавців хімічної атаки у британському Солсбері. При цьому номери паспортів декількох сотень «вагнерівців» також відрізняються між собою лише останніми цифрами», – мовиться у повідомленні.

За даними СБУ, наявна інформація свідчить про цільовий набір до суданського відрядження «ПВК Вагнера» мешканців тимчасово окупованого Криму, які у винагороду за сприяння російському агресору отримали громадянство РФ, а також громадян Білорусі, Молдови і підтримуваних Росією самопроголошених республік.

Раніше вже з'являлися повідомлення, що в Судані діють бійці так званої «ПВК Вагнера», пов'язаної з близьким до Володимира Путіна мільярдером Євгеном Пригожиним. Західні журналісти також пов'язують присутність озброєних росіян в Судані зі стрімко збільшеною активністю Росії в Африці в цілому. Зокрема, в таких країнах як Лівія, Мадагаскар, ЦАР, Конго (Кіншаса) і Нігерія.

Заяву СБУ у Росії не коментували.

Раніше, 23 січня представниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила присутність російських найманців у Судані, які займаються підготовкою кадрів для тамтешніх силових структур, але заперечила їхню участь у придушенні протестів.

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20 грудня минулого року президент Росії Володимир Путін заявив, що приватні військові компанії можуть працювати в будь-яких країнах, якщо їхні співробітники не порушують російських законів. За словами президента Росії, оцінити можливі порушення «ПВК Вагнера» повинна Генеральна прокуратура Росії. У цьому відомстві заявили, що не мають даних про протиправні дії «ПВК Вагнера».