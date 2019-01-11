Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Січень 2019, Київ 13:30
Новини | Міжнародні

Слідчий комітет Росії критикує висновки розслідувачів убивства Джемаля та інших у ЦАР

Орхан Джемаль, один із убитих у ЦАР російських журналістів

Дивитись коментарі

У Росії Слідчий комітет 11 січня піддав сумніву опубліковані центром «Досьє» результати розслідування загибелі російських журналістів в Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

Російське відомство стверджує всупереч твердженням незалежних розслідувачів, що водій журналістів ніяк не був пов'язаний із місцевою жандармерією. У розслідуванні центру «Досьє» говорилося, що водій раніше служив у жандармерії, а під час поїздки російських журналістів до ЦАР постійно перебував на зв'язку з чинним жандармом Еммануелем Котофіо.

У свою чергу, як випливає з матеріалів розслідування, Котофіо підтримував постійний зв'язок із росіянином, імовірно пов'язаним із так званою «приватною військовю компанією Вагнера» та структурами бізнесмена Євгена Пригожина.

Слідчий комітет заявив, що мета таких розслідувань – «виправдати власні прорахунки при підготовці небезпечної поїздки, вважаючи за краще висувати власні версії і звинувачувати в цьому непричетних».

Убиті в ЦАР російські журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко працювали над документальним фільмом про найманців з «ПВК «Вагнер», імовірно пов'язаної з бізнесменом Євгеном Пригожиним.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG