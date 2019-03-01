Англійське місто Солсбері офіційно оголосили очищеним від «Новачка»

Англійське місто Солсбері 1 березня офіційно оголосили очищеним від нервово-паралітичної речовини «Новачок». Це сталося майже через рік після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки, у якому на Заході звинувачують Росію, попри заперечення останньої.

Силовики повідомили, що передали місцевій владі останній об’єкт, пов’язаний з отруєнням, – будинок Скрипалів, що був останнім з 12-ти потенційно забруднених ділянок в місті. Групи військових проводили роботи з очищення 13 тисяч годин. Роботи з дезактивації проводили не лише у Солсбері, а й в сусідньому місті Еймсбері.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в березні 2018 року в Солсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок». Вони вижили після замаху. За даними газети The Telegraph, батько і дочка живуть на півдні Англії. Вони, як і раніше, під наглядом лікарів, а їхню безпеку гарантують спецслужби.

Британська влада звинувачує в замаху Головне управління Генштабу Збройних сил Росії (відоме також як ГРУ) і вважають, що наказ був відданий політичним керівництвом Росії. Росія це заперечує.