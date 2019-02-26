Росія звинуватила Захід у «лицемірстві» через список забороненої хімічної зброї

Росія 26 лютого звинуватила Захід у «лицемірстві» через блокування списку забороненої хімічної зброї через відмову включити до переліку речовини, які Москва називає подібними до нервово-паралітичної речовини «Новачок».

Організація за заборону хімічної зброї (ОЗХЗ) в січні погодилася заборонити «Новачок», який був використаний у спробі вбити російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку в англійському місті Солсбері. Західні країни заявляють, що за здійсненим у березні 2018 року нападом стоїть

Росія.

Москва цього тижня хотіла додати ще 14 хімічних речовин, які, на її думку, також повинні бути класифіковані як частина родини «Новачок». Росія стверджує, що з такими речовинами західні країни також експериментували.

20 країн, у тому числі Сполучені Штати, Велика Британія і Канада, відхилили пропозицію Росії, заявивши, що хімічні речовини з московського списку не досягають «порогів токсичності», які вимагають включення до списку заборонених речовин.

Посол Росії в Гаазі Олександр Шульгін заявив 26 лютого, що Захід блокує пропозиції Москви тому, що «вони самі експериментують з цими речовинами».

Британська влада офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Батько і дочка вижили після замаху, але громадянка Британії Дон Стерджесс, яка також контактувала з речовиною, померла.

Названі імена кількох підозрюваних – це ймовірні агенти російської військової розвідки.