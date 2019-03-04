Британська прем’єр відвідала Солсбері у річницю подій, пов’язаних і застосуванням «Новачка»

Британська прем’єр-міністр Тереза Мей відвідала у понеділок місто Солсбері через рік після застосування на його території нервово-паралітичної речовини «Новачок», якою були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Під час відвідин міста Мей назвала річницю «важливою віхою для Солсбері, коли відкинуте застосуванням хімічної зброї місто виходить із тіні».

Мей високо оцінила «дух і рішучість» городян Солсбері.

Російське посольство в Лондоні «відзначило» річницю подій у Солсбері оприлюдненням списку того, що, на його думку, залишилося «без відповіді» у питанні щодо отруєння. На прес-конференції в Нью-Йорку перший заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський знову закликав надати Москві дипломатичний доступ до Скрипалів.

1 березня англійське місто Солсбері офіційно оголосили очищеним від «Новачка».

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в березні 2018 року в Солсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок». Вони вижили після замаху. За даними газети The Telegraph, батько і дочка живуть на півдні Англії. Вони, як і раніше, під наглядом лікарів, а їхню безпеку гарантують спецслужби, від допомоги російського консульства в Лондоні вони відмовились торік.

Британська влада звинувачує в замаху Головне управління Генштабу Збройних сил Росії (відоме також як ГРУ) і вважають, що наказ був відданий політичним керівництвом Росії. Росія це заперечує.