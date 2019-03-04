Британська розвідка розглядає російське посольство як можливий напрямок розслідування рік після нападу на Скрипалів

Рік по тому, як було здійснено напад з використанням хімічної зброї в англійському місті Солсбері, британські служби контррозвідки і внутрішньої розвідки МІ5 і МІ6 повідомили, що було отримано доволі важливу інформацію щодо «надзвичайно нетипової», «активної» і подекуди «хаотичної» поведінки співробітників російського посольства у Лондоні у переддень та одразу після нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Це розглядається, як новий напрямок слідства.

Британські розвідувальні джерела повідомляють про дивну і доволі нетипову поведінку тих, хто працював тоді рік тому у російському посольстві у фешенебельній лондонській дільниці Кензінґтон. Нетипову поведінку спостерігали не лише за день до подій у Солсбері, а й кілька днів після нападу на Скрипалів. Відтак, британські спецслужби намагаються вималювати ширшу картину того, як все це може бути пов’язаним з нападом на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у місті Солсбері.

Власне, як стало відомо з джерел наближених до британської розвідки, йдеться про відеозаписи того, що відбувалося рівно рік тому при вході до російського посольства у Лондоні, а також, як випливає з усього, і деякі записи того, що коїлося й у самому приміщенні посольства. За цією інформацією, поведінка співробітників російського дипломатичного відомства була вкрай збудженою і гарячковою, що свідчило про якийсь надзвичайно важливий розвиток подій.

Прорив у цьому напрямку було забезпечено, як зазначається, з використанням певних таємних і глибоко засекречених джерел британської розвідки. Не спростовується, так само як і не відкидається версія того, що британські спецслужби отримали цю нову інформацію від, скажімо так, «добровільного помічника» у стінах російської амбасади. Все це вже було визначено як помітний і важливий оберт слідства у плані причетності російської влади до нападу з використанням хімічної зброї проти російського шпигуна-перебіжчика на британській території.

Нині, як випливає з повідомлень британської розвідки, слідство у справі нападу на Сергія та Юлію Скрипалів концентрується на нових матеріалах, які стосуються поведінки і діяльності російських дипломатів і тих, хто використовує статус співробітника російського дипломатичного представництва у Лондоні. Як повідомлялося раніше, існують вагомі докази того, що посольство Російської Федерації у Лондоні є величезним шпигунським «вуликом», звідки здійснюється і координується діяльність численної армії російських шпигунів, які діють у Сполученому Королівстві з використанням різноманітного прикриття, включно з дипломатичним.

У цьому випадку з джерел, наближених до британських спецслужб випливає, що слідчі у справі нападу у місті Солсбері зараз пильно розглядають активність вже відомих британській розвідці російських шпигунів, які діють на терені Великої Британії, так само як і дії та кроки нових імен та облич, які додаються до цього списку. Зокрема, відеозаписи спостереження за російським посольством у Лондоні подають у цьому плані певні нові напрямки для слідства.

Варто нагадати, що Британія вже вислала 23 підозрюваних російських шпигунів, які вели діяльність під прикриттям дипломатичного статусу співробітників російського посольства у Лондоні, що стало найбільшим висланням російських дипломатів з часу завершення «холодної війни».

Мозаїчна гра-головоломка з новими іменами

Окрім визначення Скотланд-Ярдом та прокуратурою її Величності особи двох безпосередніх нападників, причетних до операції у Солсбері – агентів ГРУ, що використовували псевдо «Олександр Петров» та «Руслан Боширов», у лютому цього року до слідства було додано ще одне ім’я – Денис Сергеєв. Власне, йдеться про доволі високопоставленого співробітника російського шпигунського відомства, який перебував у Британії на час отруєння Скрипалів. Вважається, що Сергеєв міг би бути координатором здійснення нападу. На додаток, стало відомо, що Сергеєв відвідав Болгарію буквально за кілька днів до того, як було отруєно невизначеною речовиною відомого болгарського торгівця зброєю та його сина.

Ще одним прізвищем, яке було додано до справи нападу у Солсбері, стало ім’я 45-річного агента ГРУ, який використовує псевдо «Сергій Федотов». Саме ця помітна особа з російського Головного розвідувального управління, як стало відомо буквально кілька тижнів тому, також «засвітилась» у Британії саме напередодні нападу у Солсбері.

Відтак, слідство у справі розслідування виконавців і замовників нападу з використанням російської хімічної зброї на терені Сполученого Королівства отримало кілька свіжих напрямків. Заступник комісара Скотланд-Ярду Дін Гейдон, який є координатором антитерористичних операцій у Великій Британії заявив, що картина того, що сталося у Солсбері рік тому набирає нових рис і фарб:

«Рік по тому, як стався напад у Солсбері, ми поступово складаємо разом всю цю мозаїчну гру-головоломку, пов’язану з отруєнням Скрипалів. І для цього нам потрібна дедалі повніша інформація щодо усіх можливих учасників. У цьому ми спираємось на будь-які джерела і повідомлення. Все це постає надзвичайно важливим у справі визначення і притягнення до відповідальності всіх винних», - заявив заступник комісара Скотланд-Ярду і координатор антитерористичних операцій у Великій Британії Дін Гейдон.