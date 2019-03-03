Російські дипломати готові зустрітися з сином загиблої від отруєння «Новачком» – заява посольства

Посольство Росії у Великій Британії висловило готовність зустрітися з Еваном Хоупом, сином Дон Стерджесс, яка померла від отруєння нервово-паралітичним агентом «Новачок». Про це йдеться у заяві прес-служби дипломатичного відомства.

У посольстві висловили намір надіслати Хоупу доповідь «Солсбері: питання без відповідей», підготовлений до річниці отруєння в британському місті Солсбері. Тоді було скоєно замах на колишнього російського розвідника Юрія Скрипаля і його доньку Юлію. Обидва вижили, але від отрути померла британка Дон Стерджесс.

«Посольство також готово зустрітися з Е. Хоупом, або постаратися відповісти на всі питання, що цікавлять, відносно російської офіційної позиції», – йдеться в заяві.

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Втім, повідомлення посольства не містить відповіді щодо заклику Хоупа дозволити британським правоохоронцям допитати росіян, підозрюваних у замаху.

З таким проханням Еван Хоуп звернувся до президента Росії Володимира Путіна. Цитати з його листа були оприлюднені увечері 2 березня.

44-річна Дон Стерджесс померла в липні 2018 року, через кілька днів після контакту з «Новачком».

Британська поліція вважає, що йдеться про залишки тієї ж речовини, якою в березні в сусідньому Солсбері були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія (вони вижили після довгого лікування).

В отруєнні звинувачують ймовірних агентів російської військової розвідки – Анатолія Чепігу (він же «Руслан Боширов») і Олександра Мішкіна (він же «Олександр Петров»).

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За словами сина Стерджесс, Путін – «єдина людина, яка може забезпечити торжество справедливості», якщо продемонструє «трохи людяності».

При цьому сам Путін восени минулого року стверджував, що «Боширов» і «Петров» – цивільні особи, які не мають відношення до отруєння Скрипалів. Того ж дня обидва підозрюваних дали інтерв’ю російському державному іномовцю RT, в якому заявили, що є підприємцями і приїжджали в Солсбері як туристи. Відтоді вони жодного разу не виходили на зв’язок.

4 березня виповнюється рік з дня отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.