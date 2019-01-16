Напад на одеського активіста розслідують у Києві

Рішенням Печерського районного суду Києва термін розслідування нападу на одеського активіста Олега Михайлика був продовжений до семи місяців – до 24 квітня 2019 року. Підставою стала необхідність проведення додаткових експертиз, у тому числі виконання доручення про міжнародну правову допомогу – перевезення до України кулі, яку вилучили з тіла Михайлика в Німеччині.

Адвокат підозрюваних у нападі на Михайлика Володимир Поярков виступив проти продовження термінів слідства, оскільки, за його словами, слідство вже продовжували до чотирьох місяців у листопаді 2018 року з тим самим обґрунтуванням – проведення додаткових експертиз, які так і не провели.

Наприкінці 2018 року розслідування нападу на Олега Михайлика перенесли з Одеси до Києва – досудове слідство тепер веде головне слідче управління Національної поліції України. Генеральна прокуратура ухвалила відповідну постанову 10 грудня 2018 року, повідомив Радіо Свобода адвокат одного з підозрюваних у нападі Володимир Поярков. За словами адвоката, слідство могли перенести через скарги як потерпілої сторони, так і підозрюваних.

«Ми писали скарги на те, що слідство заангажоване, і як мені відомо, на якість досудового слідства скаржилися і потерпілі. Я думаю, що сукупно це могло стати підставою для зміни підслідності», – повідомив Поярков.

В Одесі залишився лише один з підозрюваних – інвалід першої групи Торніке Герасін (Нагладзе), який перебуває під цілодобовим домашнім арештом із носінням засобу електронного контролю. Ще двоє підозрюваних, Лаша Герасін та Манучар Варшанідзе, були етаповані до Київського слідчого ізолятора 11 січня.

Захист також ознайомився із балістичною експертизою, яку провели щодо зброї, яку знайшли у Манучара Варшанідзе під час обшуку. Це пістолет ПСМ, бойова зброя.

«Калібр пістолета та набоїв співпадають, це 6.35 мм. Але здійснити постріли цими набоями з цього пістолету експертам не вдалося – набої не входять повністю у ствол, там залишається зазор. Їм довелося замовляти ще один пістолет, щоб зробити постріли», – заявив Поярков. Тепер слідчим треба буде провести експертизу кулі, яку вилучили з тіла Михайлика.

Адвокат, посилаючись на Кримінально-процесуальний кодекс, також повідомив, що проводити експертизу доведеться саме в Україні за рішенням суду. Незважаючи на готовність Мюнхенського інституту криміналістики та бажання самого Михайлика, експертизу має проводити державна установа, заявив Поярков.

22 вересня в Одесі з вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика. Сам він заявляв, що не бачив нападників.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора усіх трьох підозрюваних у нападі на активіста, їх затримали ще 24 вересня, коли вони добровільно прийшли до Приморського райвідділу надати пояснення, чому їхні телефони були поблизу місця нападу на Михайлика. Пізніше одному з підозрюваних змінили міру запобіжного заходу через погіршення його стану.