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07 Червень 2019, Київ 16:28
Новини | Події

Київ: активіст «Сили людей» заявляє, що невідомі спалили його машину

У партії інцидент розцінили як тиск на кандидата в депутати Верховної Ради

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Невідомі спалили машину активіста київського осередка партії «Сила людей» Андрія Бєляєва. Про це повідомив він сам, оприлюднивши відео, на якому видно рештки згорілого автомобіля.

«Ось так виглядає моє авто сьогодні», – каже активіст, піднімаючи чорну плівку, якою вкрито машину.

На автостоянці згоріли ще кілька машин. Бєляєв стверджує, що попередньо в ЗМІ з’явилася версія про займання складу, однак сам він цю інформацію спростовує і заявляє про умисний підпал автомобільної стоянки в кількох місцях.

Сам Бєляєв пов’язує підпал зі своєю політичною діяльністю і звинувачує у причетності до нього поліцію. У правоохоронних органах Києва заяви Бєляєва наразі не коментували.

«Чому це сталося? Скоріш за все, через нашу байдужість до того, що відбувається», – прокоментував активіст.

Він додав, що викликав на місце слідчо-оперативну групу. Радіо Свобода не змогло наразі зв’язатися з поліцією Києва з приводу цього інциденту.

У партії «Сила Людей» підпал розцінили як тиск на Бєляєва у зв’язку з його планами балотуватися до Верховної Ради (на сайті Центральної виборчої комісії він ще не зареєстрований як кандидат).

«Партія Сила Людей розцінює такі дії як тиск на кандидата у народні депутати України Андрія Бєляєва, так і на всю партію Сила Людей. Ми закликаємо правоохоронні органи працювати, а не імітувати свою професійну діяльність!» – йдеться в заяві партії.

У вересні 2018 року в Одесі стався замах на активіста «Сили людей» Олега Михайлика – в нього стріляли. Згодом Михайлика прооперували в Німеччині.

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