Київ: активіст «Сили людей» заявляє, що невідомі спалили його машину

Невідомі спалили машину активіста київського осередка партії «Сила людей» Андрія Бєляєва. Про це повідомив він сам, оприлюднивши відео, на якому видно рештки згорілого автомобіля.

«Ось так виглядає моє авто сьогодні», – каже активіст, піднімаючи чорну плівку, якою вкрито машину.

На автостоянці згоріли ще кілька машин. Бєляєв стверджує, що попередньо в ЗМІ з’явилася версія про займання складу, однак сам він цю інформацію спростовує і заявляє про умисний підпал автомобільної стоянки в кількох місцях.

Сам Бєляєв пов’язує підпал зі своєю політичною діяльністю і звинувачує у причетності до нього поліцію. У правоохоронних органах Києва заяви Бєляєва наразі не коментували.

«Чому це сталося? Скоріш за все, через нашу байдужість до того, що відбувається», – прокоментував активіст.

Він додав, що викликав на місце слідчо-оперативну групу. Радіо Свобода не змогло наразі зв’язатися з поліцією Києва з приводу цього інциденту.

У партії «Сила Людей» підпал розцінили як тиск на Бєляєва у зв’язку з його планами балотуватися до Верховної Ради (на сайті Центральної виборчої комісії він ще не зареєстрований як кандидат).

«Партія Сила Людей розцінює такі дії як тиск на кандидата у народні депутати України Андрія Бєляєва, так і на всю партію Сила Людей. Ми закликаємо правоохоронні органи працювати, а не імітувати свою професійну діяльність!» – йдеться в заяві партії.

У вересні 2018 року в Одесі стався замах на активіста «Сили людей» Олега Михайлика – в нього стріляли. Згодом Михайлика прооперували в Німеччині.