КСУ визнав неконституційним е-декларування для активістів – омбудсмен

Конституційний суд України визнав неконституційним обов’язкове електронне декларування майна громадських активістів, повідомила на сторінці у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Вітаю сьогоднішнє рішення Конституційного суду України щодо неконституційності е-декларування для активістів. На заклик коаліції громадських організацій я ще у червні минулого року направила до КСУ конституційне подання щодо неконституційності окремих положень законів «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб». Вважаю, що необхідність подання електронних декларації про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї», – написала Денісова.

Вона додала, що антикорупційні обмеження мають бути передбачені лише для чиновників.

«Поширення цих зобов’язань на фізичних осіб суперечать конституційним правам та принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності», – зазначила омбудсмен.

На сайті КСУ відповідне рішення поки не опубліковане.

13 червня 2018 року прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомила, що омбудсмен Людмила Денісова направила до Конституційного суду подання щодо визнання неконституційним електронного декларування для громадських активістів. Пізніше у липні минулого року таке ж подання до КСУ передали 65 народних депутатів.

Наявність норми про електронне декларування для громадських активістів неодноразово критикували в Європейському союзі і закликали владу України дотриматися обіцянки і скасувати зобов’язання для антикорупційних активістів подавати е-декларації. А США назвали цей закон «каральним».

Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього і не зробила.