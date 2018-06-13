Денісова направила до КСУ подання щодо е-декларування для громадських активістів

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила до Конституційного Суду України подання щодо визнання неконституційним електронного декларування для громадських активістів, повідомляє прес-служба омбудсмена.

«Омбудсмен наголошує, що необхідність подання електронних декларації про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї. Антикорупційні обмеження передбачені лише для чиновників. Поширення цих зобов’язань на фізичних осіб суперечать конституційним правам та принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності», – йдеться в повідомленні.

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Наявність норми про електронне декларування для громадських активістів неодноразово критикували в Європейському союзі і закликали владу України дотриматися обіцянки і скасувати зобов’язання для антикорупційних активістів подавати е-декларації. А США назвали цей закон «каральним».

Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього і не зробила.