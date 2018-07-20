Депутати оскаржують е-декларування для активістів у Конституційному суді

Група народних депутатів і представників «Реанімаційного пакету реформ» 20 липня направили подання до Конституційного суду України про визнання неконституційною норму про обов’язкове електронне декларування майна для громадських активістів антикорупційних організацій, повідомляється на сайті «РПР».

Відповідне звернення до Конституційного суду з ініціативи громадськості підписали 65 депутатів.

На сайті Конституційного суду вказано, що подання знаходиться на опрацюванні в секретаріаті КСУ.

«Декларування для громадських активістів порушує щонайменше три положення Конституції. По-перше, це суперечить принципу верховенства права в частині правової визначеності та легітимної мети. По-друге, вимога декларування — це пряме обмеження щодо свободи об’єднань у громадські організації. По-третє, це втручання в особисте життя громадських активістів, які не є особами, вповноваженими на виконання функцій держави, а тому не повинні подавати декларації на рівні з чиновниками», – розповіла Юлія Кириченко, керівниця проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ.

За словами правозахисників, норми щодо е-декларування громадських організацій подібні до тих, що діють у авторитарних країнах колишнього СРСР, таких як Росія і Казахстан.

Серед 65 народних депутатів, які підписали подання, представники фракцій: Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»» (18), «Об’єднання «Самопоміч»» (17), позафракційні обранці (11), «Блок Петра Порошенка» (11), «Народний фронт» (6), «Опозиційний блок» (1) та «Воля народу» (1).

13 червня прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомила, що омбудсмен Людмила Денісова направила до Конституційного Суду подання щодо визнання неконституційним електронного декларування для громадських активістів.

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Наявність норми про електронне декларування для громадських активістів неодноразово критикували в Європейському союзі і закликали владу України дотриматися обіцянки і скасувати зобов’язання для антикорупційних активістів подавати е-декларації. А США назвали цей закон «каральним».

Українська влада обіцяла змінити норму про обов’язок подавати е-декларації, проте так цього і не зробила.