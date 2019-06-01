У Дніпрі під поліцією активісти провели акцію «Стоп свавіллю!» на підтримку свободи мирних зібрань

У Дніпрі, під будівлею обласної поліції, відбулась акція «Стоп свавіллю!» на підтримку свободи мирних зібрань в Україні й рівненських активістів, затриманих поліцією під приводом несанкціонованості їхньої акції. Під стінами дніпровської поліції зібрались громадські активісти.

У руках вони тримали плакати з написами «Демократія не боїться аркуша паперу!», а також плакати зі світлинами, які, за задумом учасників, ілюструють дотримання права на свободу мирних зібрань в Україні і його недотримання в Росії. Одна з учасниць одягла на руки іграшкові кайданки, дехто – заклеїв собі руки й рот липкою стрічкою.

За словами координарки акції Євгенії Зламанюк, плакат зі світлинами розгону поліцією мирних демонстрантів у Росії має стати пересторогою українським правоохоронцям.

«Це попередження. Це два паралельні світи, які не мають перетнутись. В Україні мирні акції громадян відбуваються зазвичай безперешкодно. В Росії розганяють мирні акції навіть під найневиннішими гаслами, коли вони не санкціоновані владою», – сказала координаторка.

Представників поліції, які вийшли до них із будівлі, активісти попросили прокоментувати інцидент у Рівному й чітко роз’яснити, чи є обов’язковим в Україні завчасне повідомлення про акцію.

Як сказала громадська активістка Людмила Шамрай, приблизно половина вуличних заходів, які вона організовувала в Дніпрі, проводилась без попереднього інформування міськради.

«Половину своїх заходів я проводила без заявок. А тепер я розумію, що, виявляється, за це мене можуть затримати? Рівненських активістів затримали за це, як на мене, там поліція просто перестаралась», – сказала Людмила Шамрай.

Заступник начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс наголосив, що стаття, за якою склали протокол на протестувальників у Рівному, «мертва».

«У Конституції України вказано, що повідомлення потрібне, але в рішенні Конституційного суду сказано, що немає форми, в який чин. Якщо законодавець не визначив форму, то, наприклад, я підійду до громадянина, який пікетує, і він скаже, що проводить акцію, то це вже і є повідомлення. Нам потрібне повідомлення для того, щоб допомогти, а не для того, щоб запобігти», – сказав у коментарі Радіо Свобода Володимир Богоніс.

25 травня 2019 року двоє молодих людей – 20-річний юнак і 16-літня дівчина – стали на центральній площі Рівного із плакатами: «Імпічмент президенту», «Україна – поза законом», «Не кумівство, а по-братськи».

Вони поводили себе спокійно і не порушували громадського порядку. Але до них підійшов поліцейський, який «запросив» пікетувальників пройти до міськвідділу поліції. Там їх протримали близько трьох годин і склали адміністративний протокол про проведення несанкціонованого мітингу. У соцмережах розпочалося активне обговорення події.