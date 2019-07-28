«Європейський вибір»: низка політиків привітала українців із Днем хрещення Русі

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українців із 1031-м Днем хрещення Русі, який відзначають 28 липня.

«Хрещення Київської Русі у 988 році стало епохальною цивілізаційною подією для усієї Європи. Славетна праукраїнська держава, одна з найпотужніших сил європейського світу, приєдналася до сім’ї християнських народів. Ця подія стала однією з найбільш визначальних для українського народу за всю нашу історію», – йдеться в тексті вітання, оприлюдненому на сайті Кабінету міністрів.

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Як зазначає Гройсман, для уряду та всього українського суспільства «надзвичайно важливою подією» стало отримання томосу про автокефалію у січні 2019 року та створення Православної церкви України.

Про цю ж подію нагадав п’ятий президент України і очільник партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Ми повернули справжній зміст Володимировому Хрещенню (здобуттям томосу про автокефалію – ред.)», – заявив Порошенко, маючи на увазі хрещення Русі князем Володимиром Великим 988 року.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який наразі перебуває у відпустці після подачі заяви про відставку, висловив думку, що хрещення Русі було першим проєвропейським рішенням Києва.

«Хрещення насправді є тим поворотним моментом в нашій історії, коли Україна доєдналась до простору європейських цінностей. Без перебільшення – це точка відліку нашої європейськості. Адже вперше свій європейський вибір ми зробили ще тоді», – йдеться в привітанні Клімкіна.

28 липня в центрі Києва відбулося богослужіння та хресна хода духівництва і вірян Православної церкви України з нагоди Дня хрещення Русі.