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27 Липень 2019, Київ 18:31
Новини | Події

Поліція: 30 тисяч людей взяли участь у хресній ході УПЦ (МП)

Віряни УПЦ (МП), зокрема, провели урочистий молебень на Володимирській гірці, а потім хресну ходу

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У хресній ході Української православної церкви (Московського патріархату) в центрі Києва з нагоди Дня хрещення Русі – України взяли участь близько 30 тисяч людей, повідомляє київська поліція.

За повідомленням, охорону порядку забезпечували близько чотирьох тисяч правоохоронців.

Заходи пройшли без порушення порядку, додали в поліції.

Віряни УПЦ (МП), зокрема, провели урочистий молебень на Володимирській гірці, а потім хресну ходу за маршрутом: Володимирська гірка – вулиця Трьохсвятительська – Європейська площа – вулиця Грушевського – вулиця Мазепи – вулиця Лаврська.

На 28 липня запланований урочистий молебень на Володимирській гірці і хресна хода Православної церкви України за маршрутом: Софійська площа – Володимирська гірка.

Через масові заходи в Києві обмежений рух у центрі і змінений маршрут руху деяких видів громадського транспорту.

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