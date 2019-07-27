УПЦ (МП) проводить молебень і ходу до Дня хрещення Руси-України – трансляція

Віряни Української православної церкви (Московського патріархату) 27 липня проводять хресну ходу і молебень до Дня хрещення Руси-України.

Урочистий молебень триває на Володимирській гірці, а хресна хода пройде за маршрутом: Володимирська гірка – вулиця Трьохсвятительська – Європейська площа – вулиця Грушевського – вулиця Мазепи – вулиця Лаврська.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, віряни тримають у руках таблички з назвами своїх єпархій, дехто прийшов із дітьми.

На Володимирську гірку прийшли також політики, зокрема представники «Опозиційної платформи – За життя» Михайло Папієв і Юрій Бойко, якого зустріли аплодисментами і співами «Многая літа».

Порядок на місці забезпечує поліція.

Як повідомили в поліції Києва, для цього залучені всі підрозділи київської поліції. Зокрема на службу заступили спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

На 28 липня запланований урочистий молебень на Володимирській гірці і хресна хода Православної церкви України за маршрутом: Софійська площа – Володимирська гірка.

Через масові заходи в Києві обмежений рух у центрі і змінений маршрут руху деяких видів громадського транспорту.