УПЦ (МП): суд відхилив апеляцію Мінкульту щодо перейменування церкви

Українська православна церква (Московського патріархату) заявляє, що Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відхилив апеляційну скаргу Міністерства культури у справі про перейменування церкви і заборонив будь-які реєстраційні дії стосовно неї. Про це йдеться в повідомленні пресслужби УПЦ (МП).

За повідомленням, розгляд апеляції Мінкультури на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який у квітні призупинив процес зміни назви УПЦ (МП), відбувся 22 липня.

Міністерство культури ситуацію наразі не коментувало.

26 січня Міністерство культури України оприлюднило перелік церков, яким необхідно вказувати чи свою належність безпосередньо до Російської православної церкви (РПЦ), чи інший зв’язок із країною-агресором. Під дію сьомої та восьмої частин статті 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», згідно з висновком Мінкульту, потрапила, серед інших, і Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою, УПЦ).

Перед цим в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили про намір звернутися до Конституційного суду через закон, що зобов’язує УПЦ (МП) змінити назву і вказати належність до російської церкви.

У квітні Конституційний суд відкрив провадження щодо перейменування УПЦ (МП).