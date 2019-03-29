Cуд відкрив провадження у справі за позовом УПЦ (МП) проти Мінкульту 

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) до Міністерства культури України щодо змін до статуту релігійних організації.

«Справа буде розглядатись за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи», – йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Позивач, за даними суду, вважає протиправним розміщення в офіційній пресі переліку релігійних організацій, які зобов’язані внести зміни до свого статуту.

Позов від УПЦ (МП) надійшов до суду 22 березня.

26 січня Міністерство культури України оприлюднило перелік церков, яким необхідно вказувати чи свою належність безпосередньо до Російської православної церкви (РПЦ), чи інший зв’язок із країною-агресором. Під дію сьомої та восьмої частин статті 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», згідно з висновком Мінкульту, потрапила, серед інших, і Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою, УПЦ).

25 грудня 2018 року в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили про намір звернутися до Конституційного суду через закон, що зобов’язує УПЦ (МП) змінити назву і вказати належність до російської церкви. 19 березня Конституційний суд відмовив у відкритті провадження за законом про зміну підпорядкованості релігійних громад.

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