У центрі Києва обмежують рух транспорту через святкування Дня хрещення Русі

27-28 липня у зв’язку зі святкуванням Хрещення Русі-України в центрі Києва обмежений рух транспорту, а також внесені тимчасові зміни до маршруту наземного пасажирського транспорту, повідомляє міська влада.

Зокрема, обмеження руху всіх видів транспортних засобів передбачено:

27 липня з 06:00 до 16:30 – на вул. Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі), Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави), вул. Лаврській (від площі Слави до вул. Цитадельної);

28 липня з 11:00 до 13:30 – Володимирським проїздом (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).

27 липня заходи планує Українська православна церква (Московського патріархату), яка проведе урочистий молебень на Володимирській гірці і хресну ходу за маршрутом: Володимирська гірка – вулиця Трьохсвятительська – Європейська площа – вулиця Грушевського – вулиця Мазепи – вулиця Лаврська.

28 липня запланований урочистий молебень на Володимирській гірці і хресна хода Православної церкви України за маршрутом: Софійська площа – Володимирська гірка.

Минулого року десятки тисяч людей взяли участь у відзначенні 1030-річчя Хрещення Русі-України.