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27 Липень 2019, Київ 21:41
Новини | Суспільство

ПЦУ ухвалила рішення про створення в Україні румунського вікаріату

Вікаріат буде підпорядкований митрополиту Епіфанію, однак матиме і адміністративну структуру з правами самоврядування, пояснили у ПЦУ

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Синод Православної церкви України 27 липня ухвалив рішення про створення православного румунського вікаріату для етнічних румунів в Україні. Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Вікаріат буде підпорядкований митрополиту Епіфанію, однак матиме і адміністративну структуру з правами самоврядування у складі Православної церкви України.

Як зазначили у ПЦУ, права самоврядування розроблять разом з представниками релігійних громад та у співпраці з Румунською православною церквою.

Румунський патріарх раніше називав створення румунського вікаріату однією з умов визнання ПЦУ.

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15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня вручив очільникові ПЦУ томос про автокефалію Православної церкви України.

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