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05 Липень 2019, Київ 08:16
Фотогалереї

«Червоні лінії» для влади. Протест у Києві – фоторепортаж

Біля Офісу президента України увечері 4 липня зібралося кілька сотень людей на акцію протесту «Не перетинай червону лінію!» Вони вимагали від влади – не переступати «червоні лінії». І визначили шість «червоних ліній»: це мова, євроінтеграція, неприпустимість відносин із Росією, відкат у декомунізації, армія і територіальний устрій.

«Ми збираємось на Банковій 11, щоб виставити для нової влади «червоні лінії», перетнувши які вона зіткнеться з протестами та спротивом усього громадянського суспільства України», – заявили організатори акції.

Пізніше учасники акції вирушили від будівлі Офісу президента до Верховної Ради, а потім до Кабінету міністрів, щоб «провести тонку червону лінію».

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