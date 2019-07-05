«Червоні лінії» для влади. Протест у Києві – фоторепортаж

Біля Офісу президента України увечері 4 липня зібралося кілька сотень людей на акцію протесту «Не перетинай червону лінію!» Вони вимагали від влади – не переступати «червоні лінії». І визначили шість «червоних ліній»: це мова, євроінтеграція, неприпустимість відносин із Росією, відкат у декомунізації, армія і територіальний устрій.



«Ми збираємось на Банковій 11, щоб виставити для нової влади «червоні лінії», перетнувши які вона зіткнеться з протестами та спротивом усього громадянського суспільства України», – заявили організатори акції.



Пізніше учасники акції вирушили від будівлі Офісу президента до Верховної Ради, а потім до Кабінету міністрів, щоб «провести тонку червону лінію».