Фоторепортаж: мітинг на підтримку закону про люстрацію

Конституційний суд України 4 липня продовжив розгляд справи щодо відповідності Конституції закону «Про очищення влади». Під стінами суду зібралися кількасот активістів і представників партій, які протестували проти можливого скасування закону про люстрацію.



Закон про люстрацію набув чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.

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