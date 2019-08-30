Радник із національної безпеки США Джон Болтон заявив 29 серпня в Мінську, що у нього була довга і «захоплива» зустріч із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який сподівається відкрити «новий розділ» у відносинах між його країною і США. Джон Болтон – найвищий представник американської влади з усіх, що побували в країні за останні 20 років. У розмові з кореспондентом проекту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время» Сержем Харитоновим Джон Болтон сказав, що обговорював питання прав людини з білоруським лідером, який перебуває при владі 25 років і якого називають «останнім диктатором Європи».