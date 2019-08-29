«Думаю, білоруси хочуть незалежності» – радник Трампа після зустрічі з Лукашенком

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську, яка тривала 2,5 години, заявив, що, на його думку, білоруси хочуть незалежності. Про це він сказав, відповідаючи на питання про загрози для незалежності Білорусі в світлі інтеграції з Росією.

«Найголовніше, чого хочуть люди Білорусі: я думаю, що вони хочуть незалежності», – сказав Болтон.

Він назвав зустріч «дуже важливою», хоча вони з Лукашенком «і не дійшли до якихось конкретних рішень».

«Існують суттєві складності в двосторонніх відносинах між Білоруссю і США, в тому числі в питаннях прав людини, нерозповсюдження зброї, які потрібно обговорити. Друга тема – це нова геополітична реальність в регіоні, з якою ми повинні рахуватися, працювати разом. Дуже радий, що у нас була така можливість для розмови. Ми поки не вирішили ці питання, але без таких розмов їх рішення неможливо», – сказав Болтон.

За словами Джона Болтона, питання відновлення дипломатичних відносин між США і Білоруссю на рівні послів не обговорювалося під час зустрічі з Олександром Лукашенком.

«Як я вже сказав раніше, у нас є непрості питання в двосторонніх відносинах. Нам потрібно побачити прогрес з цих питань, і тоді будуть вирішуватися інші. Завданням мого приїзду не було відповідати на окремі питання типу цього. Думаю, що мова була цікава», – сказав Джон Болтон.

На початку зустрічі з Олександром Лукашенком Болтон підкреслив, що для американської сторони важливі «питання прав людини, нерозповсюдження зброї». Глава Білорусі назвав візит історичним і запропонував «по-дружньому» обговорити всі питання відносин між Білоруссю і США.

Перед тим, як прибути до Білорусі, Джон Болтон провів переговори з прем’єр-міністром Молдови Майєю Санду щодо «питань безпеки» і висловив підтримку антикорупційним діям нового уряду Молдови. До того, американський посадовець мав дводенний візит в Україні.