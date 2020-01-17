10 успіхів України в 2019 році, про які варто знати – Стулік

2019 рік українцям запам’ятався новою владою, законами, реформами й іншими змінами у різних сферах життя країни. Але досить часто ці події у суспільстві обговорювалися з негативом. Давід Стулік, аналітик і колишній речник представництва ЄС у Києві, вирішив поглянути на минулий рік з позитивної точки зору і відзначив досягнення України.

У статті «10 успіхів України в 2019 році, про які варто знати», Давід Стулік пише, що на тлі нескінченного потоку негативної інформації про Україну часом складно розгледіти, як одна з пострадянських країн перетворюється на сучасного й динамічного «економічного тигра». Попри те, що минулий рік був складним, Стулік упевнений: Україні вдалося досягти значних результатів.

1. Економічне зростання

Одне із позитивних досягнень автор відзначає у сфері економіки, адже у 2019 році Україна, за прогнозами, може зафіксувати найбільше економічне зростання (3,5%) від початку економічної кризи 2008 року. Ба більше, наступними роками тенденція росту ВВП лише набиратиме обертів, переконаний автор. Стулік наголошує, що цей прогрес відбувається попри російську агресію, через яку Україна втратила третину свого промислового потенціалу і була змушена до 10% бюджету інвестувати в оборону.

Наступним позитивним кроком для збільшення ВВП щонайменше на 1% має стати очікуване відкриття ринку землі, вважає автор.

2. Зміцнення гривні і зростання золотовалютних резервів

Завдяки економічному зростанню українській валюті теж велося добре. Гривня стала світовим лідером за темпами зростання – її курс зміцнився на 19% відносно долара. Це, у свою чергу, сприяло тому, що золотовалютні резерви в 2019 році зросли на 22% – найвищий показник із 2008 року, пише Стулік.

3. Зростання торгівлі й орієнтація на ЄС

Підписання угоди про вільну торгівлю з ЄС допомогло переорієнтувати зовнішню торгівлю України з пострадянського простору на ринки Європейського союзу. І хоча українським виробникам знадобився час, щоб адаптуватися до вимог і стандартів ЄС, уже перші роки дії угоди принесли чудові результати. Для порівняння, пише Стулік, зараз торгівля України з ЄС складає 42% від усієї зовнішньої торгівлі, у той час як 2013 року цей показник становив 26%.

4. Рекордний рік у сільському господарстві

Старий вислів про те, що Україна – житниця Європи, знову стає актуальним, мовиться у статті. А все через те, що у 2019 році Україні вдалося стати третім найбільшим експортером сільськогосподарської продукції до ЄС після США і Бразилії. До того ж, завдяки сприятливим погодним умовам і зростанню інвестицій, Україна зафіксувала рекордний урожай зернових – 75 мільйонів тонн, що на 7% більше порівняно з 2018 роком.

5. Заробітна плата

Наступним успішним звершенням було зростання середньої і мінімальної заробітної плати. Так, наприклад, пише автор, середня зарплата в Україні складає 450 доларів, а мінімальна – 200 доларів. Таким чином, вперше з часів незалежності рівень мінімальної заробітної плати в Україні вищий, аніж у Росії (195 доларів) і Білорусі (177 доларів), мовиться у статті.

6. «Бум туризму»

Стулік стверджує, що попит на туристичні послуги і бажання українців «відкривати Європу» збільшив кількість повітряних і залізничних сполучень між Україною і ЄС. Серед них авіакомпанії Ryanair та Wizzair, а також перевізник Flixbus, які відкрили напрямки до багатьох українських міст. Автор також нагадує, що завдяки безвізовому режиму кількість країн, які можуть відвідати українці, за останні 10 років збільшилася удвічі. Завдяки цьому «престиж і сила» українського паспорта також динамічно росте.

7. Розвиток дорожньої інфраструктури

Іще одна перемога 2019 року, на думку автора, – це 371 кілометр нових і 2,2 тисячі кілометрів відремонтованих доріг. Це найкраща статистика за останні 10 років, констатує Стулік.

8. «Культурний бум»

У статті автор звертає увагу на те, що українська культура пережила разючий «бум». Нові молоді митці через свою творчість відображають події, які переживає країна й її громадяни. До того ж нова «культурна хвиля» тепер дедалі більше звучить українською мовою, що, на думку автора, сприяє формуванню національної ідентичності.

Окрему увагу Стулік приділяє кінематографу. Згідно з наявними даними, у 2013 році було знято 12 українських фільмів, але з того часу їхня кількість поступово зростала. Так, у 2018-му з’явилися 48 нових фільмів, а у минулому, 2019 році їх було 65.

9. Національна самосвідомість

Стулік пише, що завдяки досвідові важких випробувань і викликів сьогодні українське суспільство стало більш упевненим, гордим і зрілим. На підтвердження цього автор наводить статистику про те, що у 2019 році 83% опитаного населення України вважали себе патріотами, а 82% респондентів знову б підтримали проголошення незалежності України, хоча напередодні подій Євромайдану такий вибір схвалював лише 61%.

10. Задоволеність загальним розвитком ситуації у країні

Підсумовуючи результати успіхів, аналітик каже, що до українців поступово повертається оптимізм, впевненість у собі й надія на те, що країна рухається у правильному напрямку. З цим погоджуються 44% респондентів, а понад 60% українців сподіваються, що 2020 рік буде кращим, ніж минулий.

Давід Стулік також поділився з Радіо Свобода своїми поглядами щодо нинішнього року. На думку аналітика, у 2020 році Україна зіткнеться з низкою нових викликів.

«Перший виклик – утримати єдність західних партнерів, аби вони і надалі підтримували Україну у протистоянні російській агресії, – каже Стулік, – аби сам Європейський союз не почав переглядати санкцій щодо Росії. Мені здається, у цьому році буде набагато складніше протистояти таким тенденціям».

Корупція і бюрократія завжди залишаються одними з найбільших перешкод

Із огляду на економічні перспективи 2020 року аналітик відзначає, що Національний банк України, ймовірно, буде знижувати облікову ставку, тому викликом нового року буде створити такі умови для бізнесу, шоб підприємства мали доступ до дешевших кредитів.

«Звісно, щодо питання бізнес-середовища, то корупція і бюрократія завжди залишаються одними з найбільших перешкод», – сказав Стулік для Радіо Свобода. Аналітик додав, що багато питань також залишається стосовно ринку землі, зокрема щодо редакції цього закону і формату, в якому він буде ухвалений.

Давід Стулік також додав, що в українському суспільстві відбуваються природні процеси, які хоча і важко регулювати і прописувати в законах, але вони мають лише позитивний характер розвитку. «Тут я не маю сумнівів, що усе буде добре!» – додав він із посмішкою.