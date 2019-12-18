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18 грудня 2019, Київ 18:49
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Ринок землі в Україні: головні страхи та нові можливості

Ринок землі в Україні: головні страхи та нові можливості
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Цього тижня Верховна Рада мала розглянути в другому читанні проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Поки вносяться поправки, під Верховною Радою вже другий день тривають протести. Хто і чому гальмує земельну реформу, які страхи існують у людей щодо продажу землі та які можливості відкриються після скасування мораторію? Учасники програми «Ваша Свобода»: Олексій Мушак, радник прем’єр-міністра України; Володимир Кабаченко, народний депутат («Батьківщина»), секретар комітету з антикорупційної політики; Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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