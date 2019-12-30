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30 грудня 2019, Київ 10:42
Фотогалереї
Чим запам'ятався 2019 рік для України. Фотопідбірка від Радіо Свобода
30 грудня 2019, 09:10
Радіо Свобода
Від виборів і до обміну на Донбасі. Найяскравіші події року в Україні від Радіо Свобода
1
Лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський заявляє про висунення на посаду президента України в новорічному ефірі телеканалу «1+1», 31 грудня 2018 року – 1 січня 2019 року
2
П'ятий президент України Петро Порошенко і глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній під час представлення в Софійському соборі томосу про автокефалію. Київ, 7 січня 2019 року
3
Вояк ЗСУ спостерігає за активністю противника на передовій поблизу селища Троїцьке. Донецька область, лютий 2019 року
4
П'ятий президент України Петро Порошенко і народні депутати 8-го скликання після голосування у Верховній Раді, яким закріплено в Конституції курс України на ЄС і НАТО. Рішення підтримали 334 парламентарів. Київ, 7 лютого 2018 року
5
Окупований Крим, 23 лютого 2019 року. Юнаки з військово-патріотичного клубу під час показового виступу на заході, присвяченому російському «Дню захисника Вітчизни» в Євпаторії
6
Комік і актор Володимир Зеленський під час інтерв’ю агентству AFP відразу після зйомки для серіалу «Слуга народу», де він грає роль президента України Василя Голобородька. Київ, 6 березня 2019 року
7
Під час сутичок учасників акції (вимагали розслідування фактів, які оприлюднили журналісти, про корупцію в оборонній сфері – «справа Свинарчуків»), яку організував «Національний корпус», із правоохоронцями. Київ, 9 березня 2019 року
8
Окупований Крим: російські матроси виходять з інсталяції герба Радянського Союзу під час відзначення п'ятої річниці анексії українського півострова. Сімферополь, 16 березня 2018 року
9
Військовий спостерігає у бінокль за активністю противника на передових позиціях української армії під Горлівкою, Донецька область, 21 березня 2019 року
10
Окупована частина Донеччини. У Горлівці російські гібридні сили встановили пам'ятник у вигляді «ордена» п'ятому президентові України Петру Порошенку «За особливі заслуги в ділянці зради! За зраду батьківщині!» як «продовжувачу справ зрадника гетьмана Івана Мазепи». Горлівка, 26 березня 2019 року
11
Воронка від обстрілу російськими гібридними військами мирного Золотого з 120-міліметрової артилерії. П'ять снарядів впали навколо мосту в селищі. Поруч – житлові будинки та шкільний ліцей. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Золоте, Луганська область, 30 березня 2019 року
12
Українські військові обирають головнокомандувача на польовій виборчій дільниці поблизу передових позицій ЗСУ в Станиці Луганській, 31 березня 2019 року
13
П'ятий президент України, кандидат на посаду голови держави під час цьогорічних виборів Петро Порошенко у медпункті на НСК «Олімпійський» здає аналізи на вміст в організмі наркотичних речовин і алкоголю. Київ, 5 квітня 2019 року
14
В окупованому Донецьку відзначили 5-у річницю «республіки». На фото – колона автомобілів із прапорами Росії та угруповання «ДНР» у центрі міста. Донецьк, 7 квітня 2019 року
15
Черга до державного реєстру виборців у Шевченківському району Києва для зміни місця голосування у другому турі президентських виборів. Шевченківський район міста Києва, 10 квітня 2019 року
16
Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко стали на коліна на сцені НСК «Олімпійський» на знак пошани до родичів загиблих на Донбасі. Зеленський став на коліна, звертаючись до глядачів, а Порошенко опустився на коліно і поцілував державний прапор, який тримала волонтерка Тетяна Ричкова, чоловік якої загинув у 2014 році біля Єнакієвого. Київ, 21 квітня 2019 року
17
Другий тур президентських виборів – голосування вдома, прифронтове селище Новотроїцьке, що на Донеччині, 21 квітня 2019 року
18
П'ятий президент України Петро Порошенко на балконі президентської адміністрації. Кілька тисяч людей прийшли на Банкову до Порошенка, чия президентська каденція добігає кінця, щоб висловити подяку за зроблене ним для України. Київ, 22 квітня 2019 року
19
Чоловік став на коліно перед учасниками Маршу пам'яті полеглих захисників України у війні з Росією на Донбасі. Київ, Хрещатик, 8 травня 2019 року
20
Діти пишуть напис «Україна – це ми!» під час параду вишиванок в Маріуполі, 16 травня 2019 року
21
Шостий президент України Володимир Зеленський під час офіційної церемонії інавгурації, Київ, 20 травня 2019 року
22
Української вояк курить на передовій позиції армії під Горлівкою, 23 травня 2019 року
23
Президент України Володимир Зеленський на передових позиціях на Луганщині, 27 травня 2019 року
24
Першого червня у Києві відбувся Всеукраїнський велодень, участь у якому взяли понад п’ять тисяч велосипедистів, 1 червня 2019 року
25
Дитячі іграшки біля строю поліцейських, які стоять на сторожі поліцейської дільниці в Переяславі-Хмельницькому. Місцеві протестують через смерть 5-річного хлопчика Кирила Тлявова від кулі поліцейських (за даними слідства). Переяслав-Хмельницький, Київська область, 4 червня 2019 року
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Чим запам'ятався 2019 рік для України. Фотопідбірка від Радіо Свобода
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