Чим запам'ятався 2019 рік для України. Фотопідбірка від Радіо Свобода

16 Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко стали на коліна на сцені НСК «Олімпійський» на знак пошани до родичів загиблих на Донбасі. Зеленський став на коліна, звертаючись до глядачів, а Порошенко опустився на коліно і поцілував державний прапор, який тримала волонтерка Тетяна Ричкова, чоловік якої загинув у 2014 році біля Єнакієвого. Київ, 21 квітня 2019 року