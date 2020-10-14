Учасники «Маршу УПА» закликали владу ухвалити закон про колаборантів та звільнити Венедіктову

Учасники «Маршу УПА 2020» в Києві прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади.

«Перше. Ми вимагаємо прийняти закон захисту Української держави від колаборантів. І саме те, що на сьогоднішній день він досі не прийнятий, говорить, скоріш за все, що ці колаборанти та зрадники тут, у кабінетах», – сказав колишній командир полку «Азов» та керівник центрального штабу праворадикальної організації «Національний корпус» Максим Жорін.

Другою вимогою учасників акції стало звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

«Ця людина ані морального права не має, ані професійних компетенцій. Ба більше, саме Венедіктова системно працює, щоб фабрикували справи й кидали за ґрати українських патріотів», – сказав Жорін.

Він нагадав, що 15 чоловіків перебувають під арештом у справі про напад на прихильників народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви під Харковом наприкінці серпня.

Тому Жорін озвучив вимогу «припинити переслідувати українських патріотів та людей, які захищають Україну» і «нарешті розпочати реальну боротьбу з п’ятою проросійською колоною всередині країни».

Представники української влади наразі не коментували вимоги учасників акції.

14 жовтня відзначають державне свято День захисника України, День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та 78-у річницю створення Української повстанської армії.

У «Марші УПА» взяли участь кілька тисяч людей. Вони пройшли ходою від червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка до Офісу президента.

Хто брав участь у «Марші УПА 2020»?

Партія «Національний корпус» і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії. Лідером партії є колишній депутат парламенту і екскомандир «Азову» Андрій Білецький.

Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» створене в результаті об’єднання активістів націоналістичних громадських організацій: «Варта Руху», «Студентське братство», ОУМ «Спадщина», «Українські ветерани Афганістану». 13 жовтня 1991 року відбувся установчий з’їзд, який проголосив створення Соціал-національної партії України. У 2004 році політична сила була перейменована у ВО «Свобода». Її очолює Олег Тягнибок.

Рух «Правий сектор» складається з добровольчого корпусу «Правий сектор», однойменної партії та організації «Права молодь». Він створений на початку подій Євромайдану 28 листопада 2013 року як спілка правих організацій і окремих активістів.

«Рух опору капітуляції» був створений влітку 2019 року як позапартійне утворення за участі інтелектуалів та громадських діячів. Лідери Руху заявляють про правоцентристьку ідеологію, виступають проти російського впливу і втілення політичної частини Мінських домовленостей.