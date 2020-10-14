В Україні відзначають День захисника, тим часом на Донбасі, неподалік окупованої контрольованими Росією силами Горлівки військові Збройних сил України згадують загиблих побратимів та продовжують нести бойову варту. Крім цього, на Донбасі діє ось уже півтора місяці режим припинення вогню. Утім, навіть у День захисника, військові говорять про те, що «режим тиші» російські гібридні сили не дотримуються. Яким має бути День захисника і чи буде мир – розповіли Радіо Свобода морські піхотинці, які нині на передовій.