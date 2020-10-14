Поліція заявила про спокійний перебіг акцій до Дня захисника України в Києві

Національна поліція України і поліція Києва заявили про спокійний перебіг акцій до Дня захисника України в столиці, де вони були наймасовіші.

Як заявили голова Нацполіції Ігор Клименко і керівник київської поліції Андрій Крищенко, жодних правопорушень у перебігу цих заходів не виявлено, порушень громадського порядку не допущено.

У перебігу низки заходів у Києві несли службу в посиленому режимі поліцейські і нацгвардійці, а також працівники ДСНС, було залучено майже 1000 правоохоронців, зокрема з поліції діалогу, вибухотехнічної й кінологічної служб.

Головним заходом у Києві цього дня був «Марш УПА», який після мітингу біля пам’ятника Шевченкові в парку імені Тараса Шевченка, що біля Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пройшов центральними вулицями до будівлі офісу президента України на Банковій. Цього року маршеві дали назву «Бій колаборантам».

Біля офісу президента учасники акції висловили свої вимоги до влади. Це, зокрема, ухвалення закону про захист української держави від «колаборантів», який мав би законодавчо закріпити поняття «колаборант», а також звільнення з посади генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка, за твердженням учасників, не має «ні морального права, ні професійної компетенції», щоб перебувати на цій посаді.

Також серед вимог було «припинити переслідувати українських патріотів і людей, які захищають Україну», і «нарешті розпочати реальну боротьбу з п’ятою проросійською колоною всередині країни», а, крім того, ініціювати позбавлення ліцензії телеканалів, які учасники вважають проросійськими, тощо.

Представники української влади наразі не коментували вимоги учасників акції.

Схожі акції відбулися і в низці інших міст України.

14 жовтня в Україні відзначають державне свято, День захисника України, – а також день Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і 78-у річницю створення Української повстанської армії (УПА), на честь якої був названий нинішній марш у Києві.

Організаторами й учасниками акції в Києві стала низка правих і ультраправих організацій: «Національний корпус», ВО «Свобода», «Правий сектор», «Рух опору капітуляції».