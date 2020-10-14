В одеській церкві зробили перший у місті меморіал загиблих на Донбасі одеситів і уродженців регіону

В Одесі на День захисника України відкрили перший меморіал пам’яті загиблих на Донбасі бійців – їх у регіоні поховано понад 150. Його відкрили з ініціативи речника Одеської єпархії Сергія Братчука, ідею підтримали єпископ Одеський і Балтський Православної церкви України Павло (Юристий) і настоятель одеського собору Різдва Христового протоієрей Теодор (Оробець). Організаційну роботу і значну частину фінансування забезпечило комунальне підприємство «Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни» і його керівник, полковник Михайло Вершигора.

Меморіал зроблено у вигляді дошки із фотографіями й іменами загиблих. Її закріплено на зовнішній стіні собору, планується також зробити підсвітку і додатково прикрасити дошку релігійною символікою. За словами Братчука, в цьому і є унікальність меморіалу – він закріплений на стіні священної будівлі і присвячений саме тим, хто народився в Одесі і Одеській області.

Як розповів Радіо Свобода начальник одеського обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Микола Сторожук, в Одеській області поховано 163 людини, які загинули під час війни на Донбасі. Всього ж через фронт пройшло близько 14,5 тисяч уродженців регіону.

«Із 26 районів Одеської області офіційні меморіали є вже в 20 (йдеться про старий адміністративний поділ, до недавньої реформи місцевого самоврядування, нині в Одеській області сім районів – ред.). А в Одесі офіційного немає поки – це ініціатива церкви і волонтерів», – каже Сторожук. Є тільки пам’ятний камінь поблизу будівлі обласної державної адміністрації.

У коментарі Радіо Свобода учасник бойових дій, колишній військовослужбовець 42-го батальйону Дмитро Колцун зазначив, що відкриття меморіалу учасникам АТО/ООС в Одесі залишається серйозною проблемою.

«Багато років міська, обласна й інші влади роблять вигляд, що ніхто з Одеси не пішов добровільно захищати Україну, ба більше загинув на фронті. Влада грає в гру під назвою «ми придумаємо пам’ятник», потім починають перегравати це. Завдяки церкві ми вперше сьогодні бачимо реальне таке публічне вшанування, і, я думаю, це вдарить по мізках керівникам міста і області, і ми нарешті побачимо в Одесі нормальний меморіал пам’яті героїв АТО», – заявив Колцун. Колишній журналіст пішов на фронт у 2014 році і відслужив понад рік, брав участь у боях поблизу Дебальцевого.

На відміну навіть від селища Доброслав в Одесі немає меморіалу, каже учасник бойових дій, колишній сержант 59-ї бригади Сергій Гуцалюк. Зараз він очолює Південне представництво Інституту національної пам’яті.

«Сьогодні в Доброславі відкрили ще один меморіал на честь героїв 28-ї бригади (вона базується поблизу Одеси – ред.). Міська влада, до речі, досі відмовляє в наданні одній із вулиць Одеси назви на честь 28-ї бригади. Я хоча служив в іншій, але для мене це неприємно», – наголосив він.

Відкриття такого меморіалу на церкві дуже тішить матір загиблого бійця Світлану Кирилову. Її син служив у полку «Азов» і загинув у лютому 2015 року поблизу селища Широкине – прикрив товариша під час обстрілу. Світлана зараз виховує його сина – цього року юнак уже втупив до вишу.

Відкрити офіційний меморіал не виходить усі ці роки, каже Світлана Кирилова. Вона очолює громадську організацію «Серця матерів Одещини», чиї представники багато років б’ються за ідею відкрити державний офіційний меморіал. Втім, поки марно, тому вона радіє церковній ініціативі.

«Така величезна подяка за цей меморіал від родин загиблих, від матерів. Усе, що залишилось від наших дітей, – це пам’ять. Ми тільки вчора їздили на відкриття ще одного меморіалу в Тарутине (Одеська область), в інших райцентрах зробили, а в Одесі – ні. На покладанні квітів на каміння біля адміністрації я сьогодні сказала: це останній раз. Якщо до наступного року не почнеться створення меморіалу, ми більше не будемо ходити на ці офіційні заходи», – заявила Кирилова. Вранці вона разом із ветеранами, представниками влади і друзями загиблих вшановували пам’ять бійців біля офіційного каменя.

В Одесі вже є один меморіал на честь загиблих із портретами й іменами, але він стоїть на закритій території – у військовій гавані Одеського порту. Там вшановано бійців Військово-морських сил України, які загинули на Донбасі з 2014 року по сьогодні.