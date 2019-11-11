В Одесі знищили пам’ятну дошку загиблому українському активісту

В Одесі розтрощили меморіальну дошку проукраїнському активісту Ігорю Іванову, який загинув 2 травня 2014 року. Дошку встановили неподалік від місця вбивства – Іванов помер від одного з перших пострілом з вогнепальної зброї. Він був десятником Правого сектору в Одесі.

Як розповіла Радіо Свобода одеська активістка Олена Балаба, дошку розбивали п’ятеро людей в балаклавах. За нападом спостерігали охоронці Грецького консульства, яке розташоване в кількох десятках метрів. Дошка була встановлена на центральній вулиці міста – Дерибасівській.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції, факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).