Одеських «антимайданівців» можуть відпустити під заставу

Підозрюваним у сепаратизмі та антидержавній діяльності Сергію Долженкову і Євгену Мефьодову продовжили арешт до 12 жовтня 2019 року, але дали можливість внести грошову заставу. Таке рішення ухвалила 16 серпня суддя Центрального районного суду Миколаєва Катерина Лагода.

Раніше Долженков і Мефьодов утримувалися в слідчому ізоляторі без можливості внесення застави, термін арешту обох підозрюваних спливав 16 серпня. Тепер розмір застави визначили у 80 неоподаткованих мінімумів – близько 150 тисяч гривень кожному.

Водночас суд відхилив клопотання народного депутата Миколи Скорика, який на минулому судовому засіданні просив віддати йому на поруки Сергія Долженкова. За словами судді Лагоди, вона також врахувала рішення Конституційного суду України, який визнав, що утримання в СІЗО не є єдиною формою запобіжного заходу для підозрюваних в терористичній діяльності.



На засідання суду також приїхало до двох десятків одеських активістів, які раніше відвідували судові засідання в справах 2 травня в Одесі.

І Долженков, і Мефьодов були затримані ще в травні 2014 року як підозрювані у справі організації масових заворушень 2 травня 2014 року. Обидва, за версією обвинувачення, були в рядах проросійських активістів. Зокрема Долженков керував групою «антимайданівців», які йшли маршем зі свого табору до місця збору проукраїнських активістів. У вересні 2017 року обидва були виправдані колегією суддів Чорноморського міського суду, але в той же час затримані за новими обвинуваченнями.

У новому кримінальному провадженні Долженков і Мефьодов, який є російським громадянином, підозрюються за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України), ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 294 (підготовка до масових заворушень) кримінального кодексу України. Йдеться вже не про одеські події, а про автопробіг антимайданівців у Миколаєві, який відбувся в лютому 2014 року.

Слідство у всіх «справах 2 травня» в Одесі досі триває. На п’яту річницю цих подій слідству та судовим засіданням свій звіт присвятила Моніторингова місія ООН з прав людини.