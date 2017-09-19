Фігуранти «справи 2 травня»: 17 суд відпустив, ще двох заарештував за підозрою в сепаратизмі

Суд виправдав 19 фігурантів «справи 2 травня» за усіма обвинуваченнями, проте двох з них одразу заарештували ще раз, вже за новою підозрою. Виправдувальний вирок обурив багатьох проукраїнських активістів – дійшло до сутичок з правоохоронцями. Прокуратура подаватиме апеляцію на рішення суду.

19 вересня Чорноморський міський суд виправдав усіх дев’ятнадцятьох проросійських активістів, які брали участь в трагічних подіях 2 травня 2014 року в Одесі. П’ятьох з них випустили зі слідчого ізолятора, де вони утримувалися з весни 2014 року. Раніше підсудних був 21 підсудний. Один з них, Віктор Мілютін, втік в Крим ще наприкінці 2014 року, ще один, Владислав Ільницький, поїхав з України в серпні 2017 року.

Справу почали слухати в Чорноморському суді Одеси в червні 2017 року. Йдеться лише про перший епізод подій 2 травня 2014 року, що пов’язаний із заворушеннями на Грецькій площі. Під час цих заворушень і з’явилися перші жертви з боку проукраїнських активістів.

Колегія суддів Чорноморського суду під головуванням Філіпа Журавля зняла обвинувачення з активістів і також розкритикувала роботу слідчої групи і прокуратури, які передавали матеріали до суду. Як пояснила Радіо Свобода координатор громадської групи «2 травня» Тетяна Герасимова, суд не взяв до уваги матеріали, яке слідство намагалося приєднати пізніше, коли змінився склад слідчої групи.

Суд також відмовився брати до уваги ще низку доказів обвинувачення, зокрема, слова головного свідка Олександра Посьміченка, а також фото і відео матеріали. На думку суддів, ці матеріали мають сліди монтажу, тому не можуть розглядатися як докази. Прокуратура навіть не змогла спростувати версію захисту, що проросійські активісти вийшли в центр Одеси для того, щоб підтримувати порядок і захищати містян.

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Прокуратура вже заявила, що підготує апеляцію, оскільки рішення суду порушує норми закону. Прокурори вимагали для проросійських активістів терміни ув'язнення від 8 до 15 років.

«Докази, що були отримані слідчими органів поліції та прокуратури Одеської області після передання кримінального провадження центральним апаратом органів внутрішніх справ до Одеси щодо подій 2 травня та надані суду, прийняті не були», – заявили в Одеській обласній прокуратурі.

Одразу після оголошення вироку двох проросійських активістів, яких виправдали, Сергія Долженкова і громадянина Росії Євгена Мефьодова, знову затримали. Цього разу не за підозрою у «масових заворушеннях», а у «антидержавній діяльності» – обом висунуті обвинувачення за статтею 110 Кримінального кодексу України.

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Виправдувальний вирок обурив активістів кількох організацій Одеси, зокрема, «Сокіл», «Правий сектор», «Вуличний фронт», «Самооборона Одеси», «Дія», «Автомайдан Одеса», «Національний корпус». Поліція не давала проросійським активістам, яких виправдав суд, вийти з будівлі. Протистояння переросло в сутички із застосуванням сльозогінного газу і бруківки з боку активістів. Поліція у відповідь використовувала газ і палиці.

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Пізніше стало відомо, що в сутичках постраждали правоохоронці, двоє з них звернулися до лікарні. За словами активістів, з їхнього боку також є постраждалі із легкими тілесними ушкодженнями.

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Під стіни Чорноморського суду Одеси приїхав і російський консул Олександр Страхов з охоронцем. Він встиг поспілкуватися із матір'ю Долженкова, але потім активісти на чолі із колишнім керівником одеського «Правого сектору» Сергієм Стерненком відігнали консула разом з охоронцем подалі від будівлі суду. Активісти стверджують, що охоронець Страхова мав вогнепальну зброю, проте поліція не підтвердила цієї інформації.

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Після сутичок правоохоронці вивезли проросійських активістів з будівлі суду. Двох повезли в Київський районний суд, щоб обрати міру запобіжного заходу, а решту вивезли в безпечне місце і відпустили.

Прокуратура Київського району Одеси обвинувачує Долженкова і Мефьодова в антидержавній діяльності, але не по епізодах, що пов'язані із подіями 2 травня 2014 року. Йдеться про автопробіг з Одеси до Миколаєва в березні 2014 року. Приводом став День визволення Миколаєва від нацистів. У виступі Долженкова, після покладання квітів до меморіалу загиблих радянських вояків, правоохоронці побачили ознаки сепаратизму. Площа, де розташований меморіал, тоді використовувалася миколаївськими антимайданівцями в якості табору. Кримінальне провадження було відкрите ще наприкінці 2015 року, і вже тоді воно стало приводом не відпускати під заставу обох обвинувачених.

Суддя Микола Тонконоженко погодився із аргументами прокуратури і вирішив взяти Долженкова під варту. Стаття про антидержавну діяльність не передбачає інших мір запобіжного заходу. Ще до оголошення ухвали, в інтерв'ю Радіо Свобода Долженков припустив, що буде спрямовувати позови до Європейського суду з прав людини, якщо державні органи й надалі будуть, як він каже, тиснути. Долженков також зазначив, що частково змінив свої погляди і більше не вважає протистояння відповідним методом.



Інший затриманий Євген Мефьодов, оголосив про відвід судді і заявив, що його право на захист було порушене. Мефьодов відмовився від безоплатного адвоката і заявив, що хоче, щоб його захищав київський адвокат Валентин Рибін. Саме цей юрист захищав його в останні місяці у «справі 2 травня».

Клопотання про відвід судді Тонконоженка розглядав інший слідчий суддя, Вадим Іванчук. Він не погодився із доводами Мефьодова, що той був позбавлений права на захист. Сам Мефьодов з Радіо Свобода спілкуватися відмовився, проте виступив перед суддею. Він наголосив, що цій справі вже близько двох років, що обвинувачення не відповідають дійсності і, що до сьогодні його ще не викликали на слідчі дії у справі.

Суддя погодився із аргументами прокуратури: і Мефьодов, і Долженков були заарештовані на 60 діб.

Чорноморський суд розглядав «справу 2 травня» від червня 2017 року. Від осені 2014 року, справу слухали у трьох одеських районних судах. Утім через різні причини, зокрема, відводи суддям, відпустки, лікарняні і процедурні особливості в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати цю справу надалі.

2 травня 2014 року внаслідок протистояння в Одесі, що спалахнуло у відповідь на вбивство з вогнепальної зброї шістьох українських активістів, загинули 48 людей із обох боків, також близько 200 були поранені.