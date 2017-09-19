Поліція відкрила нове кримінальне провадження через сутички після вироку в «справі 2 травня»

В управлінні Нацполіції в Одеській області повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження за фактом сутичок у Чорноморську після оголошення 18 вересня вироку у «справі 2 травня».

Згідно з повідомленням, події кваліфікували, крім хуліганства, також і за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

У поліції нагадали про 20 постраждалих в результаті сутичок поліцейських. Радник начальника управління поліції в Одеської області Руслан Форостяк додав, що йдеться також і про 15 травмованих нацгвардійців. За його словами, у понеділок на Одещині також зазнав нападу один із виправданих судом фігурантів «справи 2 травня», у якого, за попередніми даними, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, переломи ребер.

18 вересня суд в Чорноморську визнав невинуватими 19 обвинувачених у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року (у частині подій на Грецькій площі) за статтею про «масові заворушення». Цей епізод стосується сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей. Прокуратура заявила про намір оскаржити виправдувальний вирок.

Згодом стало відомо, що громадянина Росії Євгена Мефьодова і українця Сергія Долженкова затримали за новим обвинуваченням – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, здійснених в інший час і в іншому місці, без безпосереднього зв’язку з подіями 2 травня 2014 року. Суд в Одесі обрав чоловікам запобіжний захід – 2 місяці арешту.

Після рішення суду в справі про події в Одесі трирічної давнини під судом у Чорноморську сталися сутички. За даними поліції, активісти біля суду порушували громадський порядок, розпиляли в бік працівників поліції сльозогінний газ, кидали вибухові пакети, а також тротуарну плитку. Після сутичок повідомлялось про травмованих силовиків. Поліція Одеської області повідомила про відкриття через сутички кримінального провадження.

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.