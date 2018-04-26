МВС: 2 і 9 травня в Одесі працюватимуть дві тисячі правоохоронців

На період травневих вихідних в Одесі працюватимуть понад 2 тисячі правоохоронців, зокрема 500 військовослужбовців Національної гвардії, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

«Підрозділи МВС розуміють ті завдання й виклики, які перед нами стоять. Правоохоронці зроблять все, щоб забезпечити публічну безпеку та порядок 2 та 9 травня. Ми маємо повне порозуміння та підтримку з боку СБУ. Також у головному управлінні Нацполіції буде діяти ситуаційний штаб. Звісно, що до роботи будуть долучені антиконфліктні групи та підрозділи оперативно-тактичного реагування», – сказав Яровий.

За його словами, підрозділи системи МВС Одеської області мають важливе завдання – «провести попереджувальну роботу та низку превентивних заходів перед річницею трагічних подій 2 травня».

«Плануються зустрічі з лідерами громадських організацій. Наша мета – запобігти провокаціям та намаганням розхитати ситуацію», – заявив Яровий.

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2 травня 2014 року на марш футбольних фанатів і проукраїнських сил у центрі Одеси напали проросійські активісти з вогнепальною зброєю. Були вбиті шість людей-учасників маршу. Згодом проукраїнські демонстранти зібралися вже на нову демонстрацію і рушили на площу Куликове поле, де був розташований наметовий табір проросійських активістів.

Проросійські активісти й їхні прихильники сховалися в будівлі Будинку профспілок. Обидві сторони кидали одна в одну пляшки з займистою рідиною. Внаслідок пожежі, що виникла в будинку, при спробах вистрибнути з нього і внаслідок застосування проросійськими активістами вогнепальної зброї там загинули ще 42 людини з обох сторін конфлікту. Також у перебігу протистоянь того дня було поранено близько 200 людей.