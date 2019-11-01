Замість Одеського барельєфа маршалу Жукову встановлять дошку пам’яті про загиблих на Донбасі

Замість барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову на Одеському обласному військкоматі встановлять меморіальну дошку загиблим військовим на Донбасі, повідомила Радіо Свобода пресофіцер військкомату Анастасія Ільїяш.

«На цьому місті до 6 грудня планується встановлення меморіальної дошки на честь загиблих військовослужбовців, мешканців Одещини. Таких в нас більш ніж 100 людей», – зазначила Ільяш. Проєкт дошки вже є, наразі його узгоджують, додала пресофіцер.

За її словами, обласна державна адміністрація вже втретє подавала розпорядження про демонтаж барельєфа – раніше цього вимагали у 2016 і 2017 роках. У 2016-му в Одесі в рамках виконання закону про декомунізацію перейменували в тому числі проспект імені маршала Жукова. Тепер він носить ім’я Небесної Сотні.

Колишній керівник південного квартирно-експлуатаційного відділу Міністерства оборони Ігор Литвинюк підтвердив, що такі розпорядження від ОДА надходили раніше. Будівля військкомату і барельєф перебувають саме на балансі цієї структури. Втім, за словами Литвинюка, демонтаж мала проводити місцева влада.

31 жовтня активісти власноруч демонтували барельєф з обласного військкомату. Ці дії засудили два одеські народні депутати від «Слуги народу» Артем Дмитрук і Олексій Леонов, а також міський голова Геннадій Труханов.

Наразі барельєф лежить у квартирі активістів.