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01 листопада 2019, Київ 12:12
Новини | Події

Замість Одеського барельєфа маршалу Жукову встановлять дошку пам’яті про загиблих на Донбасі

31 жовтня активісти власноруч демонтували барельєф з Одеського обласного військкомату

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Замість барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову на Одеському обласному військкоматі встановлять меморіальну дошку загиблим військовим на Донбасі, повідомила Радіо Свобода пресофіцер військкомату Анастасія Ільїяш.

«На цьому місті до 6 грудня планується встановлення меморіальної дошки на честь загиблих військовослужбовців, мешканців Одещини. Таких в нас більш ніж 100 людей», – зазначила Ільяш. Проєкт дошки вже є, наразі його узгоджують, додала пресофіцер.

За її словами, обласна державна адміністрація вже втретє подавала розпорядження про демонтаж барельєфа – раніше цього вимагали у 2016 і 2017 роках. У 2016-му в Одесі в рамках виконання закону про декомунізацію перейменували в тому числі проспект імені маршала Жукова. Тепер він носить ім’я Небесної Сотні.

Колишній керівник південного квартирно-експлуатаційного відділу Міністерства оборони Ігор Литвинюк підтвердив, що такі розпорядження від ОДА надходили раніше. Будівля військкомату і барельєф перебувають саме на балансі цієї структури. Втім, за словами Литвинюка, демонтаж мала проводити місцева влада.

31 жовтня активісти власноруч демонтували барельєф з обласного військкомату. Ці дії засудили два одеські народні депутати від «Слуги народу» Артем Дмитрук і Олексій Леонов, а також міський голова Геннадій Труханов.

Наразі барельєф лежить у квартирі активістів.

/**/ /**/ З 2015 року в україні діє законодавство про декомунізацію
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