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10 Вересень 2019, Київ 21:44
Новини | Політика

Кернес обіцяє апеляцію на рішення суду про повернення імені Жукова проспекту Григоренка

Кернес: Жуков був одним з ключових воєначальників, які визволяли Україну від нацизму

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Мер Харкова Геннадій Кернес обіцяє оскаржити рішення суду, який скасував перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

«Ми будемо наполягати на тому, що мали право повернути його ім'я (Жукова – ред.) проспекту саме в рамках так званого «Закону про декомунізацію», оскільки Георгій Жуков був одним з ключових воєначальників, які визволяли Україну від нацизму», – написав Кернес у Facebook.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

У червні Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту в місті імені Георгія Жукова – раніше вулицю перейменували на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення в судовому порядку оскаржували Харківська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», політична партія «Демократична сокира», Харківська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та кілька громадян України.

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