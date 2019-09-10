Кернес обіцяє апеляцію на рішення суду про повернення імені Жукова проспекту Григоренка

Мер Харкова Геннадій Кернес обіцяє оскаржити рішення суду, який скасував перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

«Ми будемо наполягати на тому, що мали право повернути його ім'я (Жукова – ред.) проспекту саме в рамках так званого «Закону про декомунізацію», оскільки Георгій Жуков був одним з ключових воєначальників, які визволяли Україну від нацизму», – написав Кернес у Facebook.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

У червні Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту в місті імені Георгія Жукова – раніше вулицю перейменували на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення в судовому порядку оскаржували Харківська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», політична партія «Демократична сокира», Харківська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та кілька громадян України.