Суд скасував рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова

Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Про це повідомив 10 вересня керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Визнати протиправним та скасувати Рішення Харківської міської ради Харківської області 27 сесія 7 скликання від 19 червня 2019 року №1667/19 «Про розгляд електронної петиції», – ідеться в рішенні суду, ухваленому 5 вересня.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів, з дня його проголошення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У червні Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту в місті імені Георгія Жукова – раніше вулицю перейменували на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення в судовому порядку оскаржували Харківська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», політична партія «Демократична сокира», Харківська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та кілька громадян України.